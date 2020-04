Se estava a contar com uma redução nas contas da água e da luz, enquanto durar o estado de emergência na Madeira devido à pandemia da covid-19, é melhor refazer os cálculos. O Governo Regional fez saber ao DIÁRIO que não conta, pelo menos para já, prorrogar o período de isenção do pagamento da factura da electricidade e da água para além do já anunciado período de 16 a 31 de Março....