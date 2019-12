O Museu Quinta das Cruzes apresenta, nesta quadra natalícia, duas propostas educativas, intituladas ‘Viver a Festa’ e ‘O Presépio Mágico’, direccionadas para as famílias, que se realizam nos dias 18 e 19 de Dezembro.

A proposta educativa ‘Viver a Festa’ decorre no dia 18 de Dezembro, entre as 15 e as 16h30, com a duração de 1 hora e 30 minutos, tendo como objectivo explorar a representação...