Os alunos do Porto Santo vão dispor, nos dias de hoje e de amanhã, de uma oportunidade de ver, conhecer e experimentar todo o potencial dos novos instrumentos disponibilizados para as disciplinas das áreas de ciências, por ocasião da visita dos investigadores do Centro de Química da Madeira (CQM), no âmbito do projecto Bridging the Gap®.

