Um dia, em pleno ano 2000, chegamos à nossa casinha de Lisboa e dizemos à família: vendi todas as minhas empresas. Agora, com a vossa ajuda, gostava de ir cumprir um sonho. Para fugir de toda a balbúrdia da capital, quero comprar uma quinta no Douro e ir para lá contemplar aquele cenário magnífico, comer vegetais das nossas hortas e fazer vinhos de grande qualidade.

Ainda a família...