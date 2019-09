Quem vai governar

Miguel Albuquerque deixou claro que o acordo que vai propor ao CDS é para um governo de coligação, com responsabilidades repartidas e não um simples apoio parlamentar. O presidente do PSD quer os centristas no governo para garantir estabilidade durante quatro anos.

A ser assim, se o CDS aceitar governar com os social-democratas, é de admitir que o seu líder assuma uma pasta no executivo....