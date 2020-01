A Câmara do Porto Santo aprovou em reunião ordinária pública, por maioria (votos a favor do PSD e Mais Porto Santo e contra do Partido Socialista), a Proposta de Regulamento Municipal da Taxa Turística.

Na mesma reunião foi também aprovada, com a abstenção do PS, a Proposta de Início dos Procedimentos de Criação de Eco-Taxa no âmbito da implementação de medidas que complementam...