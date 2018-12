Mulher cai do 3º andar para o quintal do 1º piso

Uma mulher de 64 anos, que se presume estaria a limpar a janela exterior de um edifício localizado na Rua 5 de Outubro, caiu ontem à tarde do 3º andar para o quintal do 1º piso do prédio em causa, ficando prostrada e bastante maltratada com a queda considerável.

A vítima, que alegadamente seria a empregada de limpeza, foi socorrida...