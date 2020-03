Um homem morreu, ontem, depois de uma queda do quarto andar de um prédio, no centro do Funchal. As equipas de socorro ainda foram chamadas a acudir, mas já nada havia a fazer pela vítima.

De acordo com uma residente na Rua Nova da Quinta Deão, no Funchal, tudo aconteceu por volta das 11 horas. Quando a mulher se encontrava a trabalhar em casa, ouviu um forte barulho vindo do exterior....