Que venha agora o n.º 5 do Mundo

O olímpico madeirense Marcos Freitas carimbou ontem o passaporte para as meias-finais do Open da Bulgária em ténis de mesa, que se está a realizar na cidade de Panagyurishte, e tem agora pela frente o n.º 5 do Mundo, o japonês Tomokazu Harimoto, na manhã de hoje para procurar mais um lugar numa final de uma prova do circuito profissional mundial da modalidade.

