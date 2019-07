Quatro qualificadas ‘praias de banhos’ ainda sem vigilância

Quatro das 27 praias de banhos este ano qualificadas na Região continuam em incumprimento (praia não vigiada), cumprida que está a primeira metade do período de época balnear 2019. As águas balneares que deviam mas continuam sem assegurar a vigilância a banhistas, por falta de nadadores-salvadores, são as praias da Serra de Água, na Calheta, do Vigário, em Câmara de Lobos, do Areeiro,...