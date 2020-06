A Direcção Regional de Educação recebeu, até ao passado dia 31 de Maio, quatro requerimentos para a antecipação de matrícula no 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico relativamente a 2020/2021 . Esta é uma situação prevista na lei e que se destina às crianças que completam os 6 anos após 31 de Dezembro de cada ano (neste caso de 2020).

Este ano, ainda não é possível saber para já...