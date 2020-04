O Museu da Baleia da Madeira (MBM), através da Rede de Arrojamentos de Cetáceos do Arquipélago da Madeira (RACAM), já recolheu, este ano, quatro golfinhos que foram encontrados mortos, nas praias regionais.

De acordo com informação desse museu, o primeiro caso foi reportado no dia 11 de Março, dando conta do arrojamento de um golfinho em São Vicente. A Polícia Marítima prestou colaboração...