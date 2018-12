As equipas madeirenses que disputam a I Divisão masculina de ténis de mesa tiveram, ontem, uma jornada negativa, averbando quatro derrotas noutros tantos jogos.

A maior surpresa aconteceu em Lisboa, com a Ponta do Pargo a perder por 4-1 frente ao Benfica. Sem poder contar com Énio Mendes, os madeirenses apenas conseguiram vencer um jogo, por Idohu Saheed, que bateu Rodolfo Pedra...