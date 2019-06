Quatro deliberações rendem mais de 26.500 euros

Mais de 26.500 foi o montante global em apoios financeiros atribuídos na última reunião de Câmara em Santana.

Dois terços deste montante envolve a deliberação, por unanimidade, da proposta de celebração de acordo de cooperação, na modalidade de apoio financeiro eventual, com a Banda Municipal de Santana, no âmbito da candidatura ao PRODERAM 2020. Trata-se do financiamento do remanescente...