Quase só se discute o tamanho da ‘prenda’

“O melhor orçamento de sempre.” “Um dos piores orçamentos.” “Uma oportunidade perdida.” As declarações políticas apresentam-se extremadas, mas o conteúdo da discussão acaba por ser limitada. O debate do Orçamento da Região para o próximo ano (ORAM2019), que decorreu ontem, durante todo o dia na Assembleia Legislativa da Madeira, acabou por demonstrar as dificuldades da oposição...