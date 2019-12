Quase 560 empresas de construção têm alvará

O ano de 2018 foi, efectivamente, muito bom para o sector da construção civil na Madeira, embora não como no passado recente. Por exemplo, há pouco mais de uma década tinham realizado trabalhos no valor de mais de 624 milhões de euros. No ano passado foram apenas 118,2 milhões, ainda assim o melhor ano desde 2011 (111,4 milhões). E a verdade é que há cada vez mais empresas licenciadas,...