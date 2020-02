No ano passado foram aprovadas 35.703 baixas por doença na Região Autónoma da Madeira, o número certificados de incapacidade para o trabalho mais alto desde que há registo (remonta a 2001), com um aumento de 10,2% face a 2018, que se pode adjectivar de assinalável, sobretudo porque o recorde tinha sido precisamente o ano anterior, com 32.394 baixas por doença.

A beneficiarem destas...