Benfica, no pior momento da ‘era’ Bruno Lage, FC Porto e Sporting de Braga, em alta, e Sporting, a tentar ‘encontrar-se’, iniciam hoje o ataque aos oitavos-de-final da Liga Europa.

Na primeira mão dos 16 avos-de-final, os ‘leões’ só os únicos que actuam em casa, perante os turcos do Basaksehir, enquanto os ‘encarnados’ jogam fora com o Shakhtar Donetsk, os ‘dragões’ com o Bayer Leverkusen...