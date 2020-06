O sector do alojamento turístico na Madeira registou 261 hóspedes no mês de Abril, uma ínfima parte dos já de si irrisórios mais de 60 mil hóspedes em todo o alojamento turístico nacional. Em termos comparativos, em Março tinham sido quase 62 mil e em Abril do ano passado tinham sido quase 130 mil hóspedes. Estes dados foram publicados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística...