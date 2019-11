É já esta sexta-feira, Dia de Todos os Santos, que a ‘NOS Apresenta’ a 4.ª edição do ‘Ilhatrónica’, em plena praça da fruta do Mercado dos Lavradores. No deck juntam-se nomes como Moullinex, Diogo Freitas ou DJ Vibe e o DIÁRIO esteve à conversa com este último, um artista que representa outra ‘linhagem’ da música electrónica, em Portugal.

Assumindo que é sempre um prazer vir tocar...