Sabia o leitor que o Marítimo já goleou o FC Porto por números impensáveis? Pois aconteceu no longínquo ano de 1926, quando no dia 23 de Maio os verde-rubros, em Lisboa, bateram os ‘dragões’ por 7-1. Era o prenúncio do título de campeão de Portugal, que o Marítimo lograria conquistar em 1926, já que depois de afastar o FC Porto neste jogo da meia-final, bateria na final, realizada...