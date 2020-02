São pessoas de várias idades, quadrantes, profissões. Em comum têm apenas o facto de terem vivido, na primeira pessoa, a tragédia do 20 de Fevereiro de 2010, que provocou 47 mortos, 4 desaparecidos, 600 desalojados, 250 feridos e um enorme rasto de destruição.

Hoje, 20 pessoas relatam o que viveram no fatídico dia e como isso transformou as suas vidas. Do conjunto dos testemunhos...