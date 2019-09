Jorge Silva, polícia aposentado, é um dos ‘dinossauros’ do sindicalismo na Madeira. Hoje, pela primeira vez desde que enverga a farda policial, vai assistir à cerimónia de aniversário do Comando Regional da PSP a partir da ‘bancada’ e à distância, talvez pelo dnoticias.pt, até porque não foi convidado. Mas admite que se tivesse a oportunidade de estar com Eduardo Cabrita, pediria...