PURP na Madeira afasta Rafael Macedo

Durou pouco mais de um mês a aposta do PURP no médico mais polémico da Região nos últimos meses. Rafael Macedo foi anunciado como cabeça-de-lista do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas às eleições Regionais em notícia publicada no DIÁRIO a 19 de Maio, mas agora os elementos nucleares da comissão instaladora do PURP na Região decidem retirar a confiança política ao seu candidato....