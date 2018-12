PTP vai liderar uma coligação às regionais

O PTP vai liderar uma coligação de pequenos partidos às eleições legislativas regionais de 22 de Setembro do próximo ano. Isso mesmo foi revelado ao DIÁRIO por José Quintino Costa. O líder regional do PTP diz estarem bem encaminhas as negociações com os demais partidos, após reuniões em Lisboa e no Funchal, mas, para já, prefere não os identificar, até porque ainda é possível haver...