Logo que Gil Canha, que ocupa o quarto lugar da lista do Partido Trabalhista Português (PTP), terminasse as declarações que o partido desencadeou ontem em frente à Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), a comitiva continuaria o segundo dia oficial da campanha das eleições regionais na baixa funchalense, em frente à Assembleia Legislativa Regional (ALM), na Praça do Povo.

Mas primeiro,...