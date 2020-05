A Polícia de Segurança Pública conseguiu recuperar um carro de venda ambulante de peixe que tinha sido furtado recentemente no Funchal com o respectivo pescado no interior.

Na sequência das diligências policiais, foram identificados os autores do furto da viatura, localizado o receptador do produto furtado e a PSP procedeu à apreensão de 46 kg de atum, 12 kg de peixe espada, 4 kg...