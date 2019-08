A PSP abriu um inquérito e está a investigar a autoria do crime contra o património, na sequência da denúncia sobre os actos de vandalismo contra o autocarro de campanha de Paulo Cafôfo, candidato do PS-M a presidente do Governo Regional, ocorridos na madrugada de sábado na ilha do Porto Santo.

O DIÁRIO apurou que a denúncia à esquadra da PSP local foi reportada logo pelas 7 horas....