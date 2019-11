PSP e ARAE apreenderam produtos com cannabis

A Polícia de Segurança Pública apreendeu na última sexta-feira vários produtos com cannabis na loja ‘Cannabis Store Amsterdam’, que abriu recentemente no Centro Comercial Anadia Shopping, no Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou, houve uma fiscalização por parte da PSP, tendo sido apreendidos diversos produtos que se encontravam em exposição, essencialmente produtos que tinham na base...