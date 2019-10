A Polícia de Segurança Pública desenvolveu uma operação de 24 horas envolvendo todas as vertentes e valências policiais, com o empenho humano e material de todas as Divisões Policiais (Funchal, Câmara de Lobos e Machico). A acção decorreu entre as 7 horas de sexta-feira, dia 25, e as 7 horas de sábado, dia 26 de Outubro.

No total, foram realizadas 33 operações de natureza vária,...