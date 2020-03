A Polícia de Segurança Pública (PSP) executou, no final da tarde de ontem, a primeira detenção por desobediência ao regime de isolamento social a que estão obrigadas todas as pessoas que desembarcaram no Aeroporto da Madeira, desde a passada sexta-feira, dia 20 de Março, devido ao risco de contágio do covid-19.

Segundo apurou o DIÁRIO, trata-se de uma mulher de 84 anos, com residência...