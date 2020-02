O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira divulgou ontem ter detido em flagrante delito de um cidadão do sexo masculino, com idade de 47 anos, pela prática do crime de desobediência a sanção acessória judicial de interdição de acesso a recinto desportivo.

Segundo a PSP, a detenção ocorreu no último domingo, no decorrer de um evento desportivo da modalidade de...