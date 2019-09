A PSP esclarece ter demorado ‘apenas’ 20 minutos a comparecer na pancadaria ocorrida no último domingo à noite em Santo Amaro.

O Comandante da Divisão Policial do Funchal, o Subintendente Fábio Castro, repudia as “afirmações” do cidadão que acusou a PSP de ter demorado hora e meia a chegar, porque “não correspondem à verdade” e põem “em causa a prontidão do Comando Regional da PSP...