A Polícia de Segurança Pública confirmou, ontem, a localização e socorro de um homem com cerca de 70 anos, que tinha desaparecido em Gaula, no passado sábado. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, o senhor foi encontrado no mesmo dia.

“Tratou-se de um cidadão do sexo masculino, com cerca de 70 anos e com problemas de saúde, o qual tinha desaparecido durante a manhã de sábado”, explica...