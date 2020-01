O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública confirmou que foi detido em flagrante delito um homem de 27 anos, no concelho de Câmara de Lobos, na última quinta-feira, pela prática do crime de tráfico de droga. Uma notícia avançada em primeira mão pelo DIÁRIO na edição impressa do passado domingo.

A PSP referiu que “a detenção ocorreu da prossecução de diversas diligências policiais...