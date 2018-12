Na Rua Jaime Moniz, mesmo nas costas da Esquadra do Funchal e do Comando Regional, os moradores chegam a ficar sem abastecimento de gás (canalizado), porque os condutores que procuram estacionamento na zona, muitas vezes de forma irregular, não se inibem em parar as viaturas mesmo em cima da linha amarela ou de pinos de ferro mandados colocar pela Câmara, como forma de dissuasão....