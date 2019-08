PSE debate ultriperiferias no Funchal

O Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, recebe a partir das 18h desta sexta-feira, uma conferência do Partido Socialista Europeu subordinada ao tema das regiões ultraperiféricas. O debate vai centrar-se na importância das políticas de coesão na redução das desigualdades entre as diferentes regiões da UE.

A iniciativa contará com vários oradores nacionais e internacionais,...