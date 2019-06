PSD vê tudo limpo no acordo com construtor

Os deputados da maioria PSD aprovaram ontem, sozinhos, o relatório da comissão de inquérito parlamentar às relações financeiras entre o Governo Regional e a empresa ‘AFAVIAS’, que conclui que este grande empreiteiro não foi favorecido no acordo com o executivo madeirense para pagamento de dívidas. Também conclui que não houve qualquer actuação incorrecta da parte do vice-presidente,...