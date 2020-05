A criação de um Fundo Financeiro de Apoio ao Comércio Local do concelho do Funchal, no valor de 3,7 milhões de euros, abrangendo o período entre Março e Dezembro de 2020, é uma das propostas que o PSD irá apresentar, no próximo mês de Junho, como forma de complementar as medidas que já têm sido anunciadas e implementadas, pelo Governo Regional e, também, pelo Município, para revitalizar...