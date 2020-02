O PSD acusa a Câmara do Funchal de desinvestimento na Zona Velha da cidade, quer do ponto de vista da reabilitação urbana, quer do ponto de vista da limpeza ou mesmo da incapacidade de atrair novos moradores. Por esse motivo os social-democratas vão apresentar, nesta quarta-feira, na Assembleia Municipal, uma proposta para a criação de um Programa de Arrendamento Jovem específico...