A Festa do PSD no Chão da Lagoa já foi adiada, por motivos de catástrofes mas, desde que assumiu periodicidade anual, há mais de 20 anos, nunca tinha sido cancelada. A pandemia de covid-19 alterou essa regra e, ontem, em comunicado, foi anunciado o cancelamento da Festa na Herdade do Chão da Lagoa, marcada para 26 de Julho, bem como o comício do Porto Santo que marca a rentrée política...