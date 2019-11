PSD não pode convocar assembleia extraordinária

Com menos de um terço de mandatos na Assembleia Municipal de Machico (AMM), o PSD local não tem ‘peso’ suficiente para poder convocar uma assembleia municipal extraordinária, conforme o seu dirigente concelhio, Norberto Maciel, já veio a terreiro anunciar, na sequência do encerramento do Cemitério Municipal do Porto da Cruz.

