A participação dos delegados do PSD-Madeira no Congresso Nacional está em perigo. O DIÁRIO sabe que, a nível nacional, foi tomada a decisão de impedir a inscrição de delegados, o que está relacionado com a questão do pagamento das quotas. A mesma questão que levou à anulação da recente votação para a liderança nacional na Madeira.

A haver uma inversão da decisão de não autorizar...