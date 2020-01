Apesar do histórico invejável no seio do partido de há 43 anos manter a governação na Região - só no ano passado ganhou as três eleições -, a dura realidade mostra que este PSD-Madeira vale pouco mais do que zero na eleição do presidente nacional do PSD nas directas de amanhã. Tudo porque os 103 militantes madeirenses com quota válida representam apenas 0,26% dos mais de 40 militantes...