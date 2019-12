PSD-M quer continuar

O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque e o secretário-geral, José Prada, sobem, hoje, às 20 horas, ao palco no Madeira Tecnopólo para reforçarem, juntos, a mensagem de união e de mobilização que, nos últimos dois meses, levaram aos militantes, numa ronda que chegou a 9 dos 11 concelhos da Região. Uma mensagem que se fez sentir logo após ‘encerradas’ as três eleições ganhas...