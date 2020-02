O Conselho de Jurisdição do PSD-Madeira recusou sequer apreciar a reclamação e consequente pedido de impugnação da eleição para a Comissão Política de Freguesia do PSD Machico ocorrida a 17 de Janeiro último. Enviada por alegados militantes machiquenses não apenas ao Conselho de Jurisdição presidido por Rui Abreu mas também dando conhecimento ao secretário-geral do PSD-M, José Prada...