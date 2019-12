O presidente do PSD considerou, em declarações à comunicação social, que “não é normal” se eventualmente os deputados social-democratas na Assembleia da República eleitos pela Madeira, votarem de forma diferente da restante bancada no Orçamento do Estado para 2020. Rui Rio afirmou mesmo que de momento não queria agravar um “problema latente”.

Do PSD-M a resposta não se fez esperar...