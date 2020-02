Miguel Albuquerque garantiu que Rui Rio “pode contar com o PSD-Madeira”. Alberto João Jardim mostrou solidariedade para um partido que queira “reformar o sistema caduco e governar Portugal”. José Prada partilhou a capacidade de luta e a dinâmica vencedora do PSD na Região para que as vitórias ocorram também nos Açores já este ano e nas Autárquicas de 2021. Todos deram a mão ao líder...