PSD insiste na majoração do financiamento da UMa

A deputada do PSD-M à Assembleia da República acusa o governo central de não cumprir com o Orçamento do Estado para 2019, ao não ter assumido o compromisso de promover, até ao final da sessão legislativa que terminou em Julho passado, os estudos necessários para sustentar a majoração do financiamento das instituições públicas de ensino superior das regiões autónomas, para compensar...