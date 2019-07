Os deputados do PSD/M na Assembleia da República denunciaram ontem, no Funchal, aquilo que consideram ser mais uma discriminação do Governo Central relativamente à Madeira. Em causa, a exclusão dos emigrantes madeirenses do ‘Programa Regressar’, dirigido aos portugueses que emigraram durante a crise para o estrangeiro e que querem regressar ao país.

Conforme o DIÁRIO noticiou na...